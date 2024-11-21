49.2 milyon turist ağırladık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, "Turizmde üçüncü çeyrek verilerine göre, yılın ilk 9 ayında ülkemiz 49 milyon 181 bin turisti ağırladı" dedi. Ersoy, turizm gelirlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 46.9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Antalya Valisi Hulusi Şahin de, cari açığın kapatılmasında turizmin çok etkili olduğunu hatırlatarak, 60 milyar dolarlık gelir hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise birlik olarak 40 yıl boyunca sektördeki birçok zorluğu aşarken, her zaman misafir memnuniyetini, kaliteyi ve misafirperverliği en ön planda tuttuklarını kaydetti.