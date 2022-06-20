5 ayda 12.7 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi ağırladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı. Yılın ilk 5 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207.1 artış yaşandı. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602'sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu ise yurtdışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Türkiye'ye Ocak-Mayıs 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367.24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334.88 artış ile ikinci, Rusya da yüzde 49.40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya'yı İran ve İngiltere izledi.Türkiye'ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308.48 artışla 3 milyon 824 bin 555 olarak gerçekleşti. Mayısda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 420.6 artış ile Almanya birinci sırada yer aldı. İngiltere ikinci, Rusya üçüncü oldu.