5 ayda 17.8 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı ocak-mayıs döneminde Türkiye'ye 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Son veriler, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Bakanlık tarafından paylaşılan istatistiklere göre ziyaretçilerin 15.7 milyonunu yabancılar oluşturdu. 5 aylık dilimde Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısı, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 12.47 oranında arttı.Yalnızca mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2023 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 14 oranında yükselerek 5.1 milyon oldu. Öte yandan 2024 yılı ocak-mayıs döneminde yurt dışında ikamet edip Türkiye'ye gelen vatandaşların sayısı ise 2 milyon 24 bin 865 olarak duyuruldu.Ocak-mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16.2 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, İran yüzde 51.78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.