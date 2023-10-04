5 bin 860 dekar araziye can suyu verecek Akbük Barajı gün sayıyor

Kastamonu Tosya Akbük Barajı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Akbük Barajı'nda şu anda, gövde dolgusu, dolusavak betonarme imalatları enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "İnşaatta 1.050.000 metreküp kaya ve kaya ufağı dolgu, 180.000 metreküp kil dolgu, 25.700 filtre kum, 25.000 metreküp filtre çakıl ve 12.300 metreküp fitre tüvenan imalatları, 3.900 metreküp beton imalatları tamalanmıştır.1.413.744,00 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 95'ini tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu. En kısa sürede projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

TOSYALI ÜRETİCİLERE YILDA 10 MİLYON LİRA EK GELİR

5 bin 860 dekar araziye can suyu verecek Akbük Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Baraj sayesinde Tosyalı çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak 5.860 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Tosyalı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 10 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi.

1 MİLYON 890 BİN METREKÜP SU DEPOLAYACAK

Temelden yüksekliği 62,00 metre olarak projelendirilen Tosya Akbük Barajı'nın gövdesi Kil Çekirdek- Kaya Dolgu tipinde projelendirildi. 1 milyon 890 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 5 bin 860 dekar araziye can suyu verecek.