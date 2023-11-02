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Giriş Tarihi: 2.11.2023

5 bin TL’lik ikramiye 15 Kasım’dan önce hesapta

5 bin TL’lik ikramiye 15 Kasım’dan önce hesapta
Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Önceki gün kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi. 12.2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KİMLER KAPSAM DIŞI?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.
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5 bin TL’lik ikramiye 15 Kasım’dan önce hesapta
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