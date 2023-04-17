5 günde 585 bin yatırımcı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bireysel yatırımcılara ayrılan miktarı oransal olarak artırması ve onay verilen halka arzların çoğalması, enflasyona karşı getiri arayışındaki vatandaşın Borsa İstanbul'a hücum etmesini sağladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada 7 Nisan'da 3 milyon 946 bin olan yatırımcı sayısı, geçen haftanın 5 işlem gününde 585 bin kişi artarak 4 milyon 531 binle tarihi zirveye ulaştı. Yatırımcı sayısı 5 günde yüzde 15'e yakın artış kaydetti.Son 1 yıl itibarıyla ise yatırımcı sayısının neredeyse ikiye katlandığı gözlendi. 12 Nisan 2022'de 2 milyon 417 bin olan yatırımcı sayısında 1 yıllık artış yüzde 87.5 olarak gerçekleşti. Borsaya 1 yılda 2 milyon 114 bin yeni yatırımcı geldi. Borsa İstanbul'a ilgi, özellikle pandemi sonrasında hızlandı. MKK verilerine göre 2019 sonunda 1.2 milyon yatırımcı sayısında o tarihten bu yana yaşanan artış yüzde 276 oldu. Yatırımcı sayısında yıl başından bu yana yaşanan artış 750 bine ulaştı. 2022 yılında borsaya giren yatırımcı sayısı ise 1 milyon 428 bin olmuştu.Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artışta halka arzlar etkili oldu. 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, 2022'de ise 40 şirket 15.8 milyar liralık halka arza imza attı. Bu yıl ise şu ana kadar 10 şirket 11.3 milyar liralık halka arz yaparken, gelen talep 324.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta da Europower Enerji'nin halka arzı yapıldı. Europower halka arzında dağıtılacak toplam lot sayısı 50 milyon lot olarak açıklanmıştı. Bireysel yatırımcıya dağıtımda yüzde 80 pay ayrılırken izahnamede yapılan değişikle ek satışa konu edilecek 10 milyon payın da bireysel yatırımcıya dağıtılacağı açıklandı.Halka arzlarda katılımcı sayısında rekor Koza Polyester'de kırıldı. Koza Polyester'in halka arzında 1 milyon 729 bin 153 yatırımcı şirkete ortak olmuş ve bu sayı Türkiye tarihinde halka arza katılımda rekor olarak kayıtlara geçmişti. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 6 ve 7 Nisan'da gerçekleşmişti. 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Halka arza 4.67 kat yani 4 milyar 493 milyon lira talep gelmişti.