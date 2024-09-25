5 ilde emekli sayısı çalışanı geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte emekli sayısındaki artış hızla arttı. 2023 yılında EYT dolayısıyla emekli sayısının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) istatistiklerinde önemli değişiklikler yarattı. 2022 yılında sadece Zonguldak ve Sinop'ta emeklilerin sayısı aktif sigortalı sayısından daha fazla idi. 2023 yılında bu iki ile Balıkesir, Bartın ve Giresun illeri eklendi. Böylece toplam 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti. Amasya, Artvin, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Kırklareli, Ordu, Rize, Yozgat ve Karabük illerinde ise aktif/pasif oranı 1.1 ile 1 arasında değişiyor. Bu iller de emekli sayısı aktif sigortalı sayısının üzerine çıkmaya aday görünüyor. 2022'de emekli olanların ortalama yaşı 53 iken, 2023'te bu 49'a düştü.2023'te emekli maaşı alanların sayısı 2023 yılında 11.5 milyon kişiye ulaştı. Ölüm aylığı alanlar ile birlikte toplam emekli sayısı dosya bazında 13.1 milyondan 15.2 milyona, kişi bazında ise 13.9 milyondan 16 milyon kişi oldu.