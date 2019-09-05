5 milyar euroluk fuarda Türk rüzgârı

Heryıl Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019 kapılarını açtı. Yapay zekâ, sesli komut ve 5G'den ev aletlerine kadar son teknolojileri ziyaretçilere sunacak olan fuar, 11 Eylül'e kadar açık kalacak. 1.939 firmanın katıldığı fuarda bu yıl Türk rüzgarı esiyor. Türkiye'den Vestel, Arzum, Simfer, Esco, Silverline, Kumtel, Fakir, Grunding, Arçelik gibi firmalar fuarda boy gösteriyor. Geçen yıl 5 milyar euroluk ticaret hacmi yaratan fuarda, 5G altyapısı, nesnelerin interneti ve evlerde kullanılan robotlar dikkat çekiyor. Tüketici elektroniği profesyonellerinin 1 milyon görüşme yapmasının beklendiği fuarda, 2020'ye yönelik anlaşmalar yapılacağı belirtiliyor.Elektronik ve beyaz eşyada 8 ürününü ilk kez IFA'da sergileyen Vestel'in Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya "IFA'da çevreye duyarlı, en yeni ve en son teknolojiye sahip ürünlerimizi tanıtıyoruz" dedi. Vestel, sebze ve meyveleri daha az su tüketerek bulaşık makinesinde yıkıyor. Tüketiciler artık Vestel Akıllı TV'lerini Google Assistant ve Google Nest cihazlarıyla kontrol edebiliyor. Bu ürün, Ocak 2020'de piyasaya çıkacak.Vestel, evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliğini de kazandırdı. Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha hijyenik, pratik ve ekonomik hale getiriyor.BEKO da IFA'da sağlıklı yaşama yardımcı ürün ve teknolojilerini sergiliyor. Beko'nun 140'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, markanın global başarı öyküsünü anlattı. Dinçer şunları söyledi: "Türkiye'de de 1.300'e yakın Beko mağazamız ile güçlü bir bayi ağına sahibiz. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız 100 Kadın Bayi projemizle kadın bayi ekosistemimizi de genişletiyoruz. Altı ay içinde 600'ü aşkın kadın girişimci bayilik için başvurdu, bugüne kadar 14 bayiyi açtık." Beko, IFA'daki basın toplantısında ilk kez HarvestFresh buzdolabı teknolojisini tanıttı. Beko HarvestFresh teknolojisi, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor. yeni buzdolapları 2020'de pazara sunulacak.