5 milyon EYT’linin emekli hakkı doğacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırladıkları her bütçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bütçe disiplininden asla taviz vermediklerini dile getirdi. Kanal 7'deki "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, bütçenin uzun zamandan sonra faiz fazlası verdiğine dikkat çekerek, "Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası vermemişti. EYT'nin geleceği çok açıktı, biz bunun önden tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. En önemli noktası da burası. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik" değerlendirmesinde bulundu.