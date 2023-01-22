Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 5 milyon EYT’linin emekli hakkı doğacak
Giriş Tarihi: 23.1.2023

5 milyon EYT’linin emekli hakkı doğacak

5 milyon EYT’linin emekli hakkı doğacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırladıkları her bütçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bütçe disiplininden asla taviz vermediklerini dile getirdi. Kanal 7'deki "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, bütçenin uzun zamandan sonra faiz fazlası verdiğine dikkat çekerek, "Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası vermemişti. EYT'nin geleceği çok açıktı, biz bunun önden tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. En önemli noktası da burası. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik" değerlendirmesinde bulundu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
5 milyon EYT’linin emekli hakkı doğacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA