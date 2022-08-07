5 milyondan fazla balon balığı engellendi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, istilacı balon balığı avcılığına desteğin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Destekleme ödemeleri sayesinde mücadele balıkçılar tarafından yapılarak hem istilacı balık türleri ekosistemden temizleniyor hem de avcılarımız bu sayede gelir elde ediyor" dedi. Bakan Kirişci, "200 bin adede kadar 12 buçuk lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyona kadar 2 buçuk lira destekleme yapılması kararlaştırıldı. Bu sayede 5 milyondan fazla yeni balon balığının ekosisteme katılması engellendi" dedi.