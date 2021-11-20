5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne yoğun ilgi

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği, Borsa İstanbul AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ana sponsor olduğu 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla 16-17 Kasım'da gerçekleştirildi.

Fiziki olarak yapılan açılış konuşmalarının ardından kongre, dijital bir platform üzerinden çevrim içi panel ve eğitimlerle devam etti. Söz konusu kongre, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun ilgi gördü.

TSPB'nin gelenekselleşen ve bu yıl 5'incisi yapılan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ni iki gün boyunca çevrim içi izlenme sayısı 32 bin 500'e ulaştı. Kongreye, dünyada ve Türkiye'de alanında önde gelen 200'e yakın akademisyen, uzman, lider ve iş insanı konuşmacı olarak katıldı.

Son iki yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgını nedeniyle belirlenen "Yeniden Birlikteyiz" teması ile birlikte olmanın gücüne vurgu yapıldı. Hep birlikte kararlı adımlar atıldığında risklerin ve fırsatların daha etkin yönetilebileceğine gönderme yapılan kongrede, değişimi ve dönüşümü sürdürülebilir kılacak politikaların hep beraber geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İki gün süren kongrede, "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ve "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört başlık altında 35 panel ve 23 farklı eğitim programı gerçekleştirildi.

Protokol önünde yapılan açılışta Türkçe'ye "Yeni Büyük Çöküş" ve "Kur Savaşları" adlarıyla çevrilen ve dünyada ses getiren kitapların yazarı olan James Rickards, en çok ilgi gören konuşmacılardan biri oldu. James Rickards, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde salgın koşullarında küresel ekonomi açısından izlenen politikalar, dijital ve kripto paralar konusunda fikirlerini aktardı.

Açılış programında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Türkiye'ye yansımalarını konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Mustafa Turan'ın konuşmaları ile konuk konuşmacı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın konuşması da izleyicilerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

2 gün süren paneller arasında piyasa aktörlerinin yer aldığı "Başarılı Yeşil İhraç Öyküleri", "Dijital Dünyada Verinin Kullanımı ve Reel Sektörün Yeşil Fon Kaynakları" panelleri ile kamu yöneticilerinin yer aldığı "Düzenleyiciler Ekonomik Reform Paketi Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Yol Haritasını Konuşuyor", "Politika Yapıcılar Pandemi Sonrası Yeni Stratejileri Konuşuyor" ve "Türkiye'nin Yeni Katılım Finans Stratejisi" panelleri de izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören panelleri arasındaydı.

"KONGREMİZİ BAŞARILI GEÇİRMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop, kongrenin açılışına, kapsamlı bir mesaj ileterek, kongreyi destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kongreye yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Öztop, gelenekselleşen 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gerçekleşen panel ve eğitimleri beklenilenin üzerinde sayıda katılımcının takip ettiğini belirtti.

Öztop, salgın koşulları nedeniyle bu yıl kongreyi hibrit bir anlayışla gerçekleştirdiklerini aktararak, konuşmalarıyla kongreyi onurlandıran başta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan olmak üzere, Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'a yanlarında oldukları ve verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

İbrahim Öztop, şunları kaydetti:

"Kongremizde yer alarak deneyim ve fikirlerini bizimle paylaşan tüm konuşmacılara, her zaman olduğu gibi kongremizde de bizden desteklerini esirgemeyen Birlik üyelerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Kongre kapsamında iki gün boyunca 35 panel, 23 konu başlığında eğitim programları gerçekleştirdik. Geleceğe dair fırsatlar ve risklere yönelik çok önemli ve vizyoner sunumlar ve konuşmaların olduğu kongrenin Türkiye için bu anlamda yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Her bir oturuma başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun bir ilgi oldu. Bu sene çevrim içi düzenlenen kongreye kayıt olan ve izleme sayıları şimdiye kadar fiziki olarak düzenlediğimiz tüm kongre ve etkinlik rakamlarımızın üzerine çıktı. Kongremize gösterilen yoğun ilgi bizi çok memnun etti. Bu ilgi aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak bize güç veriyor. Sermaye Piyasaları Kongresi'nin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde sürdürmemiz için bizi teşvik ediyor."

Öztop, iki gün boyunca hibrit olarak gerçekleştirdikleri kongrenin operasyonel olarak da çok başarılı geçtiğini ve birlik olarak bunun haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu yılki odağın sürdürülebilirlik olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresine kayıt yaptıran katılımcılar adına, daha yeşil bir gelecek ve sürdürülebilir yaşam amacıyla gelecek süreçte insansız hava araçları ile toplam 25 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirilecek.

Kongre ilgili detaylı bilgilere "https://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.