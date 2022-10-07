5 yaşındaki okullaşma oranında yüzde 100’e yaklaşılıyor

"5 YAŞINDAKİ OKULLAŞMA ORANINI %78'DEN %94'E ÇIKARTTIK"

Bakanlık olarak 2022 yılındaki en büyük önceliklerinin okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına çıkartmak olduğunu aktaran Bakan Özer, "Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yeni bir proje başlattık. Şu ana kadar 1710 yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcına yetiştirdik. Türkiye'deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkarttık. Afyonkarahisar'da da bu iyileşmelerin çok daha yüksek seviyelerin, yüzde 95'ler seviyesine geldiğini gördük" dedi.

Afyonkarahisar'a 17 yeni anaokulu kazandıracaklarını söyleyen Özer, "Yatırım programına dahil ettik. Yine gerek yıkım yapım çalışmaları gerekse özellikle erişimle ilgili sıkıntılı olan bölgelere 5 yeni ilkokul yapacağız. Yine aynı kapsamda 2 ortaokulu da mevcut yatırımlara ilave edeceğiz. Dolayısıyla hem güçlendirmeler hem büyük onarımlar hızlı bir şekilde Afyonkarahisar'da tamamlanmış olacak. 24 tane yeni okulu Afyonkarahisar'a kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Özer, açıklamasının ardından öğle yemeği için Afyonkarahisar Gastronomi Konağı'na geçti. Yemekte Bakan Özer'e il protokolü eşlik etti.