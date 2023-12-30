2023'ün Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettikleri bir yıl olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Aynı zamanda, amaç odaklı bir şirket olarak toplumsal dönüşümdeki rolümüze odaklanmayı sürdürdük. Vodafone Türkiye olarak, 25.4 milyon mobil ve 1.4 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet veriyoruz. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17 milyonu aşarken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise 415 milyona ulaştı" dedi. VERİ MERKEZİVodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini söyleyen Aksoy, şunları kaydetti: "Bu hedefe ulaşmak için 'Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler' unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizi 5G teknolojisi ile buluşturacak çözümler geliştirmek üzere hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Üretim sektörlerinde akıllı sistemlerin kullanımını yaygınlaştıracak, özelleştirilmiş şebekeler ile güvenlik ve şebeke yönetim etkinliğini artıracak projeler hayata geçireceğiz. Diğer yandan, Vodafone Yanımda'nın 2025'e kadar Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı süper uygulaması olmasını hedefliyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Kurumsal alanda ise ana odaklarımızın yanı sıra Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz."Bir yandan Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik etiklerini söyleyen Aksoy, şöyle devam etti: "Dijitalleşmede yol alabilmenin ön koşulunu kaliteli ve yaygın bir dijital altyapı oluşturuyor. Bu noktada, kaynakların yeni nesil mobil teknolojilere yönlendirilmesi yatırımlar için önemli. Frekans tahsisi başta olmak üzere spektrumun etkin kullanımını amaçlayan düzenlemelerin yapılması hem mobil şebekelerin performansını artıracak hem de yatırımların verimliliğini sağlayacak. Diğer yandan, ülkemizdeki fiber uzunluğunu yaklaşık 2 milyon km'ye çıkarmamız, bunun için de fiber hattını her yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artırmamız gerekiyor. Bu durumda ortaya çıkacak etkiler, 2030'a kadar her yıl Türkiye GSYİH'sine yüzde 2.2'lik, başka bir deyişle 19 milyar dolarlık katkı sağlayabilecek. Fiber altyapının yaygınlaşması gerekiyor."