5 yılda 5 kez birinci oldu

Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen ve 1.5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak hazırlanan "Müşteri Deneyim Endeksi" sonuçlarına göre verilen A.C.E. Awards, mükemmel müşteri memnuniyeti deneyimi sağlayan markalara verildi. Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen kazananlar cevaplama hızı, şikâyet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı gibi kriterler baz alınarak seçildi. Dacia kazandığı bu ödül ile son beş yılda beş kez kendi kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka olma başarısını elde ederken, Renault ise A.C.E Awards'ta beşinci kez zirvede yer aldı. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş "Müşteri memnuniyeti en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Yaratıcı çözümlerimiz, yenilikçi iletişim kanallarımız ve müşterilere odaklı yaklaşımımızla sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi dinlemeye, onların geri bildirimlerini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.