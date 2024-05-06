5 yılda 500 milyon euroluk yatırım yapacak

Geçen yıl ağustos ayında halka açılan Tatlıpınar Enerji, hedef büyüttü. Yapımı devam eden projeleriyle birlikte yılsonuna kadar 350 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, "Kısa sürede 500 megavatlık büyüklüğe ulaşmayı planlıyoruz. Beş yıl içinde ise kurulu gücümüz 1000 MW'lık bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Şirket, söz konusu büyüklüğe ulaşmak için yaklaşık 500 milyon euroluk yatırım yapacak. Şu anda portföylerinin önemli bir kısmının rüzgârdan oluştuğu bilgisini paylaşan Burak Kutluğ, "Güneş yatırımları daha az maliyetli hale geldi. Ayrıca Türkiye güneş açısından oldukça iyi potansiyele sahip, bu nedenle portföyümüzde güneşin payını yüzde 40'a çıkarma planları yapıyoruz" diye konuştu.