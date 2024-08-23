50 bin TL’lik kitap parasına inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı. Bakanlık, son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini 50 bin lirayı bulan tutarlarla velilere sundukları yönündeki haberlerle bakanlığa ulaşan şikayetleri yakın takibe aldı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla özel okullara yönelik "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu 81 il valiliğine yazı gönderildi. Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmü hatırlatıldı.Bakanlığın gönderdiği yazıda ayrıca, ilgili mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün de ilgili mevzuatta yer aldığı vurgulandı. Aynı mevzuatta ayrıca özel okullarda, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır" hükmünün ihdas edildiği bilgisi de hatırlatıldı. ANKARA