50 milyon turist, 44 milyar $ gelir

Turizm sektöründe kırılan rekorlarla birlikte hedefler üçüncü kez yukarı yönlü revize edildi. Yılbaşında belirlenen 42 milyon turist, 34 milyar dolar gelir hedefi, temmuzda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak güncellenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kez yılsonu hedefini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak açıkladı. Yeni hedef yakalanırsa rekorlar yılı olan 2019 geride bırakılacak.Pandemi, küresel enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde elde edilen başarının arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sistemli ve disiplinli stratejisi yatıyor. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtıma ağırlık verdiklerini, pazar çeşitliliği ve konaklama tesislerinin verimliliğini artırdıklarını açıkladı.Buna göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) her yeni destinasyonu hedef ülke olarak belirlendi. Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünyada açık ara en yaygın ve en etkili tanıtım yapıldı. Dijitalde 200 ülkede 16.7 milyar gösterim elde edildi. "Go Türkiye" web sitesini güncelleyen bakanlık, takipçi sayısını 2018'den bu yana 380 binden 2.2 milyona yükseltti. Türkiye'nin turizm tanıtımını geliştirmek için Kültür Yolu Festivalleri başlatıldı. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır olmak üzere 5 şehirde 7 festival yapıldı. Bakan Ersoy, 2023'te Adana, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'i de programa aldıklarını bildirdi. Ersoy, Michelin Rehberi'nde Türkiye'yi 41'inci sıradan aldırmayı başardıklarını anlattı.Türkiye'nin ilk dokuz ayda toplam 40 milyon 246 bin ziyaretçi aldığını açıklayan Bakan Ersoy, yılsonu hedeflerini üçüncü kez revize ederek 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak belirlediklerini aktardı. Ersoy, "Çok başarılı bir ekim ayı geçti. Muhtemelen bu yılı 2019 rakamlarıyla başa baş veya biraz üstünde kapatacağız" dedi.Salgın ve global krizlere rağmen Türkiye'nin turist sayısı ve gelirde rakiplerinden daha az kayıp verdiğine dikkati çeken Ersoy, "2019 ile 2022'nin 7 ayını kıyasladığımızda İspanya yüzde 18, İtalya 29, Yunanistan 12, Türkiye ise 7 geride. Paritedeki olumsuz gelişmelere rağmen rakiplerin geliri düşerken, biz 7 ayda 2019'a göre yüzde 12 artıdayız" diye konuştu.TÜİK'in turizm istatistiklerinde revizyon yaptığını anlatan Ersoy, "Turizmde bavul ticareti, marina gelirleri, paket tur harcamaları, eğitim ve sağlık turizminden elde edilen gelirler doğru hesaplanamıyordu. Bunun için özel bir çalışma yapıldı. Böylece bu yılın ilk 8 ayında görülen 28.3 milyar dolarlık net hata noksanda 4-4.5 milyar dolarlık kısmın turizm gelirinden elde edildiği görüldü. Net hata noksanda gerekli anketler yapılamadığı için bu görülemiyordu" dedi.Kültürve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, eylülde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.84 artışla 5 milyon 993 bine ulaştı. İlk 9 aylık dönemde ise Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 246 bine çıkarken bunun 34 milyon 814 binini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 97.96 oldu. 9 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, 4 milyon 527 binle Almanya lider oldu. Bunu 3 milyon 864 binle Rusya ve 2 milyon 817 binle İngiltere izledi.* Bavul ticareti gelirinin hesaplanmasında belirlenen oranlar, 5 yıllık dönemsel ortalamalar alınarak kullanılmaya başladı.* Marina hizmet harcamaları BKM verilerinden elde edilmeye başlandı.* Daha önce kapsamda yer almayan ziyaretçilerin dayanıklı tüketim malları harcamaları da kapsama alındı.* Paket tur harcamasında ülkemize kalan kısım düzenlendi.* Eğitim turizmi araştırması kapsamında yabancı öğrencilerin sayısı ve harcama miktarının belirlenmesi amacıyla üniversitelerden harç bilgileri derlendi.* Sağlık turizminin daha doğru ölçülebilmesi için sağlık kuruluşlarının verileri derlendi ve turizm gelirine eklendi.