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Giriş Tarihi: 23.1.2023

500 bin kişiye istihdam sağlıyor

500 bin kişiye istihdam sağlıyor
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, geçtiğimiz yıla göre yüzde 6.2 büyüyen Türkiye otomotiv pazarını değerlendirerek, "Aralık ayındaki yüksek temponun ardından 2022'yi, 783 bin 283 adet ile bir önceki yıla göre yüzde 6.2 artışla kapatmaktan dolayı mutluyuz. 2022, otomotiv sektörünün ekonomimize sağladığı katkıyı bir kez daha vurguladı. 80 bin kişiye direkt, 500 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayan otomotiv sektörü değer yaratmaya devam etti" dedi.
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500 bin kişiye istihdam sağlıyor
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