500 devin cirosu 8 trilyona ulaştı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin
sıralandığı
Fortune 500 Türkiye-2022
Araştırması'na göre, şirketlerin 2022
yılı net satışları, bir önceki yıla göre
yüzde 148.7 ile rekor oranda artarak 8
trilyon liraya çıktı. Şirketlerin ihracatı
yüzde 137.9 artarak 2 trilyon 129 milyar
TL'ye, dolar bazında bakıldığında
ise yüzde 27.6 artarak 128.6 milyar
dolara ulaştı. Şirketlerin 2021 yılında
157 milyar 781 milyon lira olan toplam
net kârı, 2022 yılında yüzde 245.5
ile rekor oranda artarak 545 milyar 138
milyon liraya çıktı.