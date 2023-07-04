500 devin cirosu 8 trilyona ulaştı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketininsıralandığıFortune 500 Türkiye-2022Araştırması'na göre, şirketlerin 2022yılı net satışları, bir önceki yıla göreyüzde 148.7 ile rekor oranda artarak 8trilyon liraya çıktı. Şirketlerin ihracatıyüzde 137.9 artarak 2 trilyon 129 milyarTL'ye, dolar bazında bakıldığındaise yüzde 27.6 artarak 128.6 milyardolara ulaştı. Şirketlerin 2021 yılında157 milyar 781 milyon lira olan toplamnet kârı, 2022 yılında yüzde 245.5ile rekor oranda artarak 545 milyar 138milyon liraya çıktı.