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Giriş Tarihi: 5.7.2023

500 devin cirosu 8 trilyona ulaştı

500 devin cirosu 8 trilyona ulaştı
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'na göre, şirketlerin 2022 yılı net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 148.7 ile rekor oranda artarak 8 trilyon liraya çıktı. Şirketlerin ihracatı yüzde 137.9 artarak 2 trilyon 129 milyar TL'ye, dolar bazında bakıldığında ise yüzde 27.6 artarak 128.6 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin 2021 yılında 157 milyar 781 milyon lira olan toplam net kârı, 2022 yılında yüzde 245.5 ile rekor oranda artarak 545 milyar 138 milyon liraya çıktı.
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500 devin cirosu 8 trilyona ulaştı
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