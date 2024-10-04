500 kuyumcuya denetim

Kuyumculara yönelik denetimler genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 9 büyükşehirde gerçekleştirdiği kuyum sektörü denetimleri 36 ildeki 500 büyük ve riskli mükellefi kapsayacak şekilde artırıldı. Kuyum sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere yönelik denetimlerde, fiili stok sayımlarının yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım ve satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edildi. Denetimlerde, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgeleri olmadığı halde Döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da araştırıldı. Ayrıca, bu işletmelerde başkalarına ait POS cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok husus da incelendi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce sektöre ilişkin olarak "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklaması yapmıştı. Ardından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Risk Analiz Genel Müdürlüğü kuyumculuk sektörünü yakın takibe almış ve 9 büyükşehirdeki işletmeler denetlenmişti. Bakanlık ekipleri, bu kez 36 ildeki 500'ü aşkın kuyumcuyu denetledi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kayıtdışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine işaret ederek, "Çok kazandığı halde düşük gelir beyan eden büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz" dedi. Dürüst mükelleflerin her zaman yanında olduklarını belirten Şimşek, "Kayıtdışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" ifadesini kullandı.