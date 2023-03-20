500 milyarlık çek enkaz altında

Asrın felaketinin ekonomik etkileri piyasalara dalga dalga yayılmaya başladı. Türkiye'de yıllık ortalama 2.5 ile 3 trilyon lira arasında kesilen çeklerin yüzde 14'ü depremin vurduğu 11 ilden kesildi. Uzmanlara göre, 350 ila 500 milyar liralık çek de enkaz altında kalmış durumda. Ödenemeyen çeklerin diğer illerin ekonomisinde de sıkıntılar çıkarabileceğine işaret eden bölgedeki iş dünyası temsilcileri, "99 depreminde 9 ay erteleme olmuştu. Burada da bazı şehirler için en az 1 yıllık erteleme gerekiyor. Yoksa bu bölgelerde bir tek esnaf hayatta kalamaz. İş yoksa kimse buralara gelmez" diye konuştu. Çeklerin takasa verilmesi 6 Nisan'a kadar ertelenmişti. Son verilere göre Hatay, Adıyaman Kahramanmaraş ve Malatya'da çeklerin ödenmeme oranı yüzde 60'larda. Diğer bölgelerde ise yüzde 25 civarında seyrediyor. Piyasanın yılsonuna kadar 11 ildeki çeklerin yüzde 75'lik kısmını tahsil edilebileceği belirtilirken yüzde 25'lik kesimdeki açığa hazır olunması gerektiği söyleniyor. Bu rakam da ortalama 80 ile 100 milyar liraya tekabül ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilin 2022 sonu banka nakdi kredileri ise 623 milyar TL'lik hacme sahip.Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı ise konunun iki farklı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da durum diğer illere oranla daha sıkıntılı. Deprem bölgesi dışındaki illerde çek ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Böyle bir beklenti konuşuluyordu. Ancak deprem öncesi durumla aynı seyir izleniyor, bu iyi."İş dünyası temsilcilerinin aktardığına göre deprem bölgesindeki çek düzenlemelerini suistimal edenler de türemiş durumda. İstanbul ya da deprem bölgesi dışında merkezi olan bazı firmalar, çeklerini Kahramanmaraş'tan kesilmiş olarak gösteriyor. Yani keşide yeri olarak bu il yazılıyor. Amaç, deprem illerine getirilen kolaylıklardan yararlanmak.