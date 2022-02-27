500 tır sınırda bekliyor

Rusya
-Ukrayna
arasındaki savaş nedeniyle Türk tırları da bölgede kaldı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Dışişleri, Rusya ve Ukrayna büyükelçilikleri ve Ticaret Müşavirleri başta olmak üzere Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Ro-Ro şirketi ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkililerinden oluşan kriz masası kurduklarını belirterek, "Burada tır şoförlerimizden anlık bilgileri alıyoruz. Şu anda yaklaşık 500 tırımız, sınırda ya da Ukrayna'da yükünü boşaltmış ülkeye dönmek için bekliyor" dedi.
TAŞIMALAR DURDU
Türkiye'nin Rusya'ya, 18 bini Türk tırı olmak üzere yıllık 55 bin sefer yaptığını dile getirerek, Ukrayna'ya da yıllık 12 bin sefer gerçekleştirildiğini ifade eden Şener, Rusya, Ukrayna, Belarus
gibi ülkelere yapılan taşımaların durdurulduğunu söyledi. Ukrayna'da bekleyen tırların, Moldova, Polonya gibi ülkeler üzerinden dönüşlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Şener, "Ancak tır şoförlerimizin vize ihtiyaçları var. Tırların bu ülkelerden geçebilmeleri için gerekli izin belgesi talepleri var. Özellikle vize konusunda kolaylık sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
ACİL RO-RO HATTI KURULSUN
Rusya ve Belarus'a gidecek ihracatın önünün açılması gerektiğinin altını çizen Şener, şunları kaydetti: "Türkiye'den Rusya'ya direkt Ro-Ro hattı kurulması için iyi bir fırsat oluşmuştur. En kısa sürede girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca Gürcistan üzerinden Rusya'ya geçişte 15 gündür bekleyen tırlarımız var. Rusya tarafının yapıcı bir yaklaşımda olması gerekiyor.