501 milyon TL’lik tarımsal destek ödemeleri yatırıldı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501.3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün (dün) çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak.Öte yandan Bakan Vahit Kirişçi, dün yaptığı Uşak ziyareti kapsamında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de şu anda ne gıda ne enerji ne de diğer emtia veya ürünlerle ilgili en küçük bir eksiğin olmadığını kaydeden Kirişci, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorundan önceki dün itibarıyla 331 geminin geçtiğini aktardı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Bakan Kirişçi, "Tahıl koridorunda yüzde 49'u, 3.7 milyon tonu Avrupa ülkelerine gidiyor. Putin ve Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği 'Fakir ülkelere gitmiyor' serzenişi var. İnşallah kendi üzerimizden fakir ülkelere geçişi sağlayacağız. İhtiyaç sahibi ülkelerin bu ürünleri un olarak, bulgur olarak, makarna olarak tüketimleri söz konusu. O işlemler de Türkiye'de yapılarak bu alandaki sanayimiz artı yönde etkilenecek" dedi.