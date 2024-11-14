511 hektarlık eski maden sahası doğaya kazandırılıyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 511 hektarlık eski maden sahasının doğaya kazandırılması için Hüsamlar Yeniden Projesi'ni başlattı. Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında "Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu" isimli projenin pilot uygulaması ise geçen yıl 65 hektarlık alanda yapıldı. Çalışma kapsamında eski maden sahasına yürüyüş yolları yapılarak, piknik alanları ve göletler gibi bir dizi rekreasyon alanı da oluşturulacak, Milas'ın simgesi olan bir anıt zeytin ağacı rehabilitasyonun merkezine dikilecek.Proje kapsamında, bir panel de düzenlendi. Panelde, maden sahalarının önemi, geri kazanımı ve su havzaları yönetimi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, panelde Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali ve bu sahanın sahip olduğu maden ruhsat sahalarında bu zamana kadar madene alınmış sahalarla ilgili en büyük rehabilitasyon projesini konuştuklarını söyledi. Narin, "TÜRMES Projesi ile 9 bin hektar alanda 20.7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik" dedi. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcı Burak Işık da bu yılki hedeflerinin 511 hektar olduğuna aktardı.