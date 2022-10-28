515 milyar liraya dayandı! Yerli yatırımcının fon büyüklüğünde rekor üstüne rekor

FON YATIRIMINDA EN BÜYÜK PAY YERLİNİN

Türkiye'de eylül ayı itibarıyla büyüklüğü 514,8 milyar liraya ulaşan fon yatırımlarının 507,1 milyar lirası yerli, 7,7 milyar lirası yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Böylece Türkiye'de eylül ayı itibarıyla toplam fon yatırımlarının yüzde 98,5'inin yerli yatırımcıların portföyünde tutulduğu görüldü.

Bu dönemde, fon yatırımı yapan 3 milyon 295 bin 116 yerli yatırımcının 3 milyon 153 bin 291'i gerçek, 131 bin 382'si tüzel, 10 bin 443'ü de diğer kişilerden oluştu. Türkiye'de fon yatırımı yapan yabancı kişi sayısı ise 21 bin 407 oldu.

Gerçek kişilerden oluşan yerlilerin fon yatırımları büyüklüğü, eylül itibarıyla 293,8 milyar liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın eylül ayında 147,1 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.