Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 517 şehit ve gazi yakını kamuya atanacak
Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:47 Son Güncelleme: 14.12.2021 15:00

517 şehit ve gazi yakını kamuya atanacak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
517 şehit ve gazi yakını kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın 517 kadroya şehit ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya yarın noter huzurunda eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atayacak. Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak. Yapılacak atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak. Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
517 şehit ve gazi yakını kamuya atanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA