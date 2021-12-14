517 şehit yakını ve gaziye daha devlette iş

DEVLET, şehit ve gazilerin yakınlarını iş sahibi yapmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından bugün 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Derya Yanık
'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak. Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. ANKARA