52 il hızlı trene kavuşacak

2053'tehızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye çıkaracaklarını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2053 net sıfır emisyon hedefimizle, kara yolu taşımacılığını yüzde 72'den 57'ye düşürmeyi, demir yolu yük taşımacılığını da yüzde 5'ten 22'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Uraloğlu, Demiryolları Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, demir yollarının güvenli, ucuz ve hızlı oluşu sebebiyle ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olmasının yanında ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik önemi de bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, şunları kaydetti: "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı- Kapıkule gibi tüm projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız. Demir yolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz. Şu anda yaklaşık 3 bin 800 kilometre yeni demir yolu hattında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında yaklaşık 5 bin 800 kilometrelik hattın proje çalışmaları tamamlandı. 5 bin kilometrede de etüt ve proje çalışmalarımız da sürüyor."Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar ulaşan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığındaki stratejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 2003-2023 yıllarında ülkede demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerinin altın çizerek, "Son 21 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. Demir yollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik" diye konuştu. Uraloğlu, Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan "Tek Yol Tek Kuşak" girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ettiklerini hatırlattı.Yeni demir yolu hatları ile mevcut hatların elektrikli, sinyalli ve çift hatlı hale getirilmesi gibi modernizasyon yatırımlarının da devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, şu anda hatların yüzde 58'ine karşılık gelen 8 bin 46 kilometrelik kısmın sinyalli olduğuna işaret etti. Uraloğlu, 1460 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.