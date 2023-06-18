53 Türk öğrenci Akkuyu için Rusya yolcusu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için başlatılan personel eğitim programı kapsamında çift diplomalı yüksek lisans programı açılacağı bildirildi. Rusya'daki üniversitelerde nükleer uzmanlık eğitimi alacak öğrencilerin listesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcilerinin video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında açıklandı. Türk üniversitelerinden mezun olan 53 öğrenci yüksek lisans programı için yapılan giriş sınavını başarıyla geçti. Bu öğrenciler Rusya'nın en iyi teknik üniversiteleri olan Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsünde nükleer ve ilgili yüksek lisans programlarında eğitim alacak.Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylara Akkuyu NGS'de istihdam garantisi de veriliyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "296 genç mühendis Rus üniversitelerinden mezun oldu" dedi.