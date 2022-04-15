Son dakika: 530 bin sözleşmeli memura müjde! Ek göstergede son rotüş





Kamuda çok fazla sözleşmeli statüsü var, onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip olacak şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz. Bu konular önümüzde çok önemli ödevlerimiz olarak duruyor" dedi. "Sözleşmeli memurlara kadro, ek gösterge çalışmasının Mayıs'ta tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.