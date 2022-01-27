533 bin kişi TL’ye yatırım yaptı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay
, kur korumalı sisteme yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olduğunu, toplam mevduat büyüklüğünün yaklaşık 209 milyar lirayı bulduğunusöyledi. Oktay, "Kur Korumalı uygulamalarımız şu ana kadar yaklaşık 451 bini Hazine
, 82 bini Merkez Bankası
destekli olmak üzere toplam 533 bin kişiye ulaşmıştır" dedi.
İŞ DÜNYASI DESTEK OLMALI
Ankara Ticaret Odası
(ATO) binasında gerçekleşen Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Oktay, "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve nitelikli büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz" mesajı verdi. Enflasyonla mücadelede iş dünyasından daha fazla destek beklediklerini ifade eden Oktay, "Buradaki iş dünyasından arzumuz da piyasa gerçeklerine uygun şekilde fiyatların düzenlenmesidir. Artarken nasıl hızlı gittiyse, kur boyutunda söylüyorum, düştüğünde de aynı hızda olduğunu beklemek tüm vatandaşlarımızın ve bizlerin de hakkıdır diye düşünüyoruz. Bu düşüşün yavaş olduğunu görmek bizleri üzmekte. Burada birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz" diye konuştu.