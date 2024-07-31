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Haberler Ekonomi Haberleri 58 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek 'Büyük önem taşıyor' diyerek açıkladı...
Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:35 Son Güncelleme: 31.7.2024 10:57

58 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek 'Büyük önem taşıyor' diyerek açıkladı...

Son dakika haberi: Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm gelirlerinin 58 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini beklediklerini söyleyen Şimşek, "2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor." dedi.

58 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek ’Büyük önem taşıyor’ diyerek açıkladı...

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor" diyerek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugünkü dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor.

Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti.

İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı.

Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz.

Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."

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58 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek 'Büyük önem taşıyor' diyerek açıkladı...
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