5G İstanbul Havalimanı ile başlıyor

5G teknolojisi 29 Temmuz Cuma günü ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak. 3 operatör daha önce İstanbul Havalimanı'nda ortak altyapı hizmeti vermeye başlarken, cuma günü yapılacak lansmanla birlikte operatörler 5G alanında kabiliyetlerini sergileyecekler. İlk aşamada ticari olarak değil, test amaçlı faaliyete geçecek olan şebeke ile telefonu 5G'ye uyumlu olanlar da havalimanında 5G deneyimi yaşayabilecekler. Havalimanında yolcuların telefonlarında 5G ibaresi şimdiden görülmeye başlarken 5G ile internet hızında da devrim yaşanacak. Tüm dünya ile birlikte 5G'ye aynı zamanda geçmeyi planlayan Türkiye'de geçiş ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Anlık iletişim yeteneği ile otonom araç kullanımı yaygınlaşacak.