6 ay 6 bin km kuralına uymayan bütün kârı ceza olarak ödeyecek

SABAH Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından hayata geçirilen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 4'üncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapılan zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu ile Ekonomi Müdürü ve yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı.İkinci el otomotive getirilen 6 bin km ve 6 ay şartının 15 Eylül itibariyle uygulamaya gireceğini belirten Bakan Muş, ekimde Meclis açıldığında buradaki yaptırımların güçlendirilmesi için yetki alacaklarını söyledi.Muş, "Ekimde Meclis'in açılmasıyla birlikte ceza düzenlemeleri için yetkiyi alacağız.Koyduğumuz kuralın arkasından dolanma oluyorsa biz bunu tespit edeceğiz. Devlet kural koyunca herkesin uyması gerekir. Elde edilecek kazancın tamamını ceza olarak yazacağız. İkinci el sıfır diye satılan araçlarda ortalama kâr marjının iptaline kadar gideceğiz" diye uyarıda bulundu.Tüm verilerin kendilerine geldiğini anlatan Bakan Muş, "İnternet siteleri konulan ilanlar kim koydu, nasıl koydu gibi detayları bizimle paylaşacak, devir teslim işlemleri zaten bize geliyor.Yaptırımı ağır olur, insanlar üzülür... Buradan uyarmış olayım, biz bu konunun sıkı takipçisi olacağız" diye konuştu.Son yapılan elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının da bütçeden sübvanse edilemeyecek noktaya gelindiği için yapıldığını vurgulayan Bakan Muş, "Hiçbir hükümet, seçime 9 ay kala elektriğe doğalgaza zam yapayım demez. Doğalgaz ve elektrikte önemli kısmını sübvanse ediyoruz, konutta çok yüksek sübvansiyon söz konusu. Ve bu artışlar artık bütçenin imkânları daha fazla elvermediği, zaruretten dolayı yansıtıldı. Çünkü Türkiye'nin ortalama enerji ithalatı 2019'da 35-40 milyar dolardı. Geçen yıl 51 milyar dolar oldu. Bu yıl ise 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Geleneksel ortalama fiyatın 3 katı enerji faturası ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Elektrik fiyatlarına döviz olarak bakıldığında Türkiye'de kullanılan enerji fiyatının hâlâ diğer ülkelerin altında olduğunu aktaran Muş, şöyle devam etti: "Enerji maliyetinin sanayicileri zorlayacağı aşikâr ama bütçeden bütün imkânlar kullanıldığının bilinmesini istiyoruz. Bizim enerji kaynağımız yok, sübvansiyonu da 81 milyonun ödediği vergilerden karşılıyoruz. Enerji fiyatlarında anormal artışlar var ve kimse geleceğiyle ilgili tahminde bulunamıyor. Sanayici ve hükümet el ele bu süreci atlatmamız gerekiyor."İhracatta yıl sonu 250 milyar dolar hedefinin Avrupa'daki belirsizlikler ve parite etkisine rağmen sürdüğünü belirten Bakan Muş, parite etkisi nedeniyle geçen yıla göre ilk 8 ayda 8.5 milyar dolar ihracat kaybı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ini AB ve AB dışı Avrupa'ya yaptığını hatırlatan Muş, şunları söyledi: "Ocak- Ağustos 2021 dönemine göre bu bölgeye ihracat yüzde 17.2 arttı ama artış aylara göre zayıflıyor. Bu bölgeye ihracatımız yüzde 17.8 artarken temmuzda yüzde 5.2 ağustosta yüzde 2.7 artmış durumda. Yani artış rakamlarında bir düşüş var. Arzu ettiğimiz artış yok. Yeni stratejilerle farklı pazarlara gitmeye çalışıyoruz."Bakan Muş, Rekabet Kanunu'nda değişiklikler için çalışmalarının olduğunu ve bir noktaya kadar geldiklerini açıkladı. E-ticaret yasasını çok doğru zamanda yaptıklarını ve piyasanın artık çok daha iyi oluşacağını vurgulayan Muş, sisteme yeni oyuncuların girmeye başladığını taleplerin geldiğini ve ofislerin açıldığını ifade etti. Muş, "Müşteriye yansıması çok pozitif olacak. Alternatif kanallar çoğalacak. Burası çok büyüyecek, teknoloji geliştikçe insanların talepleri yükseldikçe ticaret buraya kayıyor. Planlı bir düzenleme yapmayı başardık, öngörülen sistem kurduk. Birkaç çevrede hizmet veren çok daha lokal pazaryerleri de çıkacaktır. Kanun, bir yapının tamamını, sistemi kontrol etmesine izin vermiyor" diye konuştu.Muş, perakendede, tüm etkilenenlerin düşünülmesini gerektiren ve oldukça kapsamlı analizlerin yapıldığı bir yasa hazırlığı olduğuna dikkat çekerek tüketici, esnaf ve marketlerden taleplerin geldiğini, bunların tek tek değerlendirildiğini dile getirdi. Muş, "Bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Perakende yasasının piyasa ve topluma vereceği mesaj hukuk devleti ve serbest piyasadan bir adım geri olmamalı. Konuyla ilgili toplantılar eylülde yoğunlaşacak, bitirebilirsek milletvekillerine sunacağız" ifadelerini kullandı.Hal yasasının uzun zamandır tartışıldığının hatırlatılması üzerine Bakan Muş, bakan yardımcılarının sistemi daha iyi anlamak için halleri dolaştığını ve fiziki altyapının kötü olduğunu belirtti. Hallerde kayıt dışılığın çok fazla olduğunu vurgulayan Muş, "Meyve sebzede kayıttaki verilerin güvenilirliği çok iyi değil. Çiftçi üretiyor nasıl üretiyor, nasıl faturalanıyor, o değerler gerçek mi bilinmiyor. Sisteme doğru girilmeyince doğru analiz yapılamıyor. Kayıtlar var ama kayıtlar hem yanlış hem yetersiz bir kısmı hiç kayıt altına girmiyor. Buranın kayıt altına alınması lazım. İkinci konu çiftçilerimizin örgütlenmesi çok zayıf. O yüzden aracılar tarladaki malı taşıyor, bu tartışılıyor, bunu kaldırırsak alternatif koymamız lazım. Gerçeklikler farklı, hal kanunu yapılınca domates ucuzlayacak görüşü var, ama maalesef öyle değil. Sistemi kayıt altına alınca, sistemi daha iyi takip eder, birileri oynuyorsa ona müdahale ederiz. Önce kayıt altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.Türkiye'de ihracatın ve yatırımın finanse edilmesi için tasarrufların yetmediğini belirten Muş, dış kaynak gerekliliğinin altını çizerek, sanayici ve ihracatçının finansman ararken en büyük sorununun da teminat olduğunu belirtti. İhracat Geliştirme A.Ş.'nin (İGE) ihracatçıya erişen ortaklık yapısı, Eximbank'ın ardından 20 bankanın sisteme dahil olmasıyla teminat sorununun çözüleceğini aktaran Muş, İGE'nin büyük bir finans kuruluşu olacağını ve birkaç yıl içinde sanayicinin krediye ulaşmada teminat sorununun tamamını çözeceğini söyledi. Muş, İGE'nin çok hızlı büyüyerek 2023'te bu yıl sonundaki hacminin iki katına çıkacağını ve alanı domine edeceğini kaydetti. İhracat yapmak isteyenlere lojistik destek verdiklerini dile getiren Bakan Muş, THY'nin de bölgelerde kargo talebini dikkate aldığını, talep gördüğü yere ek sefer koyabileceğini, ancak bunun için maliyetlerin kurtarması gerektiğini vurguladı.SABAH gazetesi tarafından düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Turkuvaz Medya Grubu ve SABAH gazetesi olarak iş insanlarının yanında olmayı sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Uzman, "Anadolumuzun büyük şehirlerinin potansiyelini keşfetmeye işletmelerimize cesaret vermeye, bilgilendirmeye, onlara ihtiyaçları olan yolları göstermeye, Türkiye İhracat Seferberliği projemizi ülkemizin ihracat potansiyeli yüksek illerinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.Zirvenin 4'üncüsünü Gaziantep'te düzenlemekten memnuniyet duyduklarını anlatan Uzman, "SABAH gazetesi olarak ilkini Bursa'da başlattığımız devamını Konya ve Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz İhracat Seferberliği programı ile sektöre destek vermeyi, ihracat konusunda iş insanlarını bilgilendirmeyi ve amaçlıyoruz. Bir işletmenin ürününü üretmek, geliştirmek ve satmak için dünya ile yarış halinde olması, rekabette nerede olduğunu iyi bilmesi ve dünyaya açılması gerekir. Bu noktada ihracat dinamiklerini bilmek de önem taşımaktadır" diye konuştu.