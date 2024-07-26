Yılın ilk yarısında 135 milyon lira değerinde kaçakçılık engellendi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk lirası olan kaçak elektronik sigara, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 51 Milyon 146 bin lirası değerinde gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi. Ambarlı Limanı'nda riskli olduğu değerlendirilen şüpheli konteynerin detaylı incelemesinde, etrafı siyah streçle sarılmış 11 palet eşya tespit edildi. Streç filmler açıldığında, üzerinde herhangi bir ibare olmayan su şişelerin üzerinde istiflenmiş 118 koli içinde 23 bin 575 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir lüks otomobil takibe alındı. Aracın evrakı incelendiğinde otomobilin sahte evrakla yurda sokulmak istendiği anlaşıldı. 51 milyon 146 bin lira değerindeki otomobile el konulurken; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından başta gümrüklü sahalar olmak üzere yurt genelinde oto yedek parçası kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2024 yılı ilk yarısında ticari eşya kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, stop lambasından sis lambasına, kaportadan klima malzemelerine ve lastiklere kadar sayısız tür ve çeşitte kaçakçılığa konu olan oto yedek parçası cinsi kaçak eşyaya el konuldu. Ülke ekonomisine zarar veren, haksız kazanç sağlayarak iç piyasa dengesini bozan faaliyetlere yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 135 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılık engellendi.