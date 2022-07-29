6 ayda 16 milyondan fazla turist ağırladık

Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 6 aylık turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon 385 bin 80 yabancı turist ziyaret etti. Buna yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da eklendiğinde ziyaret eden kişi sayısı 19 milyon 530 bin 618'i buldu. 6 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185.72 arttı.
ALMANYA LİDER, İNGİLTERE ATAKTA
Türkiye'ye çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 293.21 artış ve 2 milyon 30 bin 548 ile Almanya lider oldu. Bunu yüzde 94.97 artış ve 1 milyon 455 bin 912 ziyaretçi ile Rusya takip etti. İngiltere ise yüzde 2 bin 464.50 artış ve 1 milyon 264 bin 275 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Haziranda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144.91 arttı. Haziranda Türkiye, 5 milyon 14 bin 821 ziyaretçiyi ağırladı.