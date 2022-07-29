6 ayda 16 milyondan fazla turist ağırladık

Kültürve Turizm Bakanlığı, 6 aylık turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon 385 bin 80 yabancı turist ziyaret etti. Buna yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da eklendiğinde ziyaret eden kişi sayısı 19 milyon 530 bin 618'i buldu. 6 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185.72 arttı.Türkiye'ye çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 293.21 artış ve 2 milyon 30 bin 548 ile Almanya lider oldu. Bunu yüzde 94.97 artış ve 1 milyon 455 bin 912 ziyaretçi ile Rusya takip etti. İngiltere ise yüzde 2 bin 464.50 artış ve 1 milyon 264 bin 275 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Haziranda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144.91 arttı. Haziranda Türkiye, 5 milyon 14 bin 821 ziyaretçiyi ağırladı.