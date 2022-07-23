6 ayda 4.6 milyar dolarlık otomobil ihracatı

Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 590 milyon 207 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, ocak-haziran döneminde 97 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı. Bu dönemde 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 30.1 oldu. Ocak-haziran döneminde binek otomobil ihracatının 3'te 1'i Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'ya gerçekleştirildi. Binek otomobil ihracatında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 395 milyon 105 bin dolarlık binek otomobil satılan Birleşik Krallık'a ihracat 522 milyon 786 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk yarısında binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e ve Avustralya'ya da araç satıldı.