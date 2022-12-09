6 bin 800 site elektrikli şarj istasyonu talep etti

2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bakanlık olarak yürüttükleri Sıfır Atık Hareketi'nin özellikle konut alanlarında yaygınlaştırılması için site yönetimlerine büyük iş düştüğünü söyledi. Başta TOGG olmak üzere, elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağını düşünerek, kapalı mekân içermeyen şarj ve yapı ünitelerinin ruhsat alınmadan tesis edilmesine imkân sağladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Derneğimiz de çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde alınan 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görüyoruz" dedi. Kurum, akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında kullanılması, artan suların ise bahçelerde kullanılmasına yönelik 2.000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.