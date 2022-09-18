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Haberler Ekonomi Haberleri 6 bin km şartını ihlal edene 300 bin lira ceza kesilecek
Giriş Tarihi: 18.9.2022

6 bin km şartını ihlal edene 300 bin lira ceza kesilecek

İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'de TBMM açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak. Bakanlığın, internet sitelerindeki ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araçların sahiplerini tespit ettiği öğrenildi. Şu anda Kabahatlar Kanunu'na göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor. İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi. Buna göre, araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda.
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6 bin km şartını ihlal edene 300 bin lira ceza kesilecek
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