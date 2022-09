6 bin TL kira ödeyeceğim eve 900 TL taksitle sahip oldum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesine yönelik yürütülen algı çalışmasına TOKİ aracılığıyla ev sahibi olan vatandaşlar 'dur' dedi. TOKİ'nin İstanbul genelinde tamamladığı projelerden ev sahibi olan ve SABAH'a konuşan hak sahipleri, taksit ödemelerinde fahiş fiyat farklarının asla olmadığını kaydetti. 2021'de teslim adığı bir ev için taksit ödemelerine 800 liradan başladığını ve şu an sadece 900 lira taksit ödediğini belirten bir hak sahibi, "Taksitlerin üç dört kat arttığına yönelik iddialar tamamen yalan" açıklamasında bulundu.TOKİ sayesinde şu an 4 milyon lira olan bir evi 700 bin liraya satın aldığına dikkat çeken başka bir hak sahibi ise, ödeme kolaylıklarının da çok fazla olduğunu vurguladı. Başka bir kullanıcı ise kentsel dönüşümün katkısıyla sosyal donatı alanları olan yatay mimariye sahip, depreme karşı güvenli bir sitede oturma imkânına kavuştuğu için ilgililere teşekür etti. Maltepe Başıbüyük Mahallesi TOKİ projesinden ev sahibi olan Yüksel Kumluk, "3 çocuk babasıyım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Evi 2021'de teslim aldık. Taksit ödemelerine 800 lira ile başladık. Bugün gelinen noktada sadece 900 lira ödüyorum. Eğer kirada olmuş olsaydım aynı daireye 6 bin lira ödeyecektim. Sadece 100 liralık bir artış oldu. Evimizin değeri de arttı. Burada mahalle kültürü bozulmadan lüks bir sitede oturuyoruz. Öyle taksitlerde büyük farklar olmadı. Kentsel dönüşümle ben buradan iki daire aldım. Ödemelerin üç dört katına çıkması gibi bir durum yok. Ödeme planı noktasında bir problem yaşamadık. Fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşmadık. Bugün ödediğimiz rakam bir kira parası bile değil. 2 artı 1 dairede oturuyorum" dedi.Kayaşehir TOKİ Asmalıbahçe Evleri 1. Kısım projesinden ev sahibi olan Safa Balekoğlu ise, "34 yaşındayım. Akademisyenim. 2019'da başvurduk. 2021 Eylül ayında evimize taşındık. 4 artı 1 evi toplamda 700 bin liraya satın aldım. Şu an piyasa fiyatı 4 milyon civarında. Bir memur maaşıyla 4 odalı bir evde oturmam mümkün değildi. Oysa TOKİ'nin uygun fiyatlı projeleri sayesinde bu eve sahip oldum. TOKİ'nin ödeme kolaylıkları oldukça fazla. Geçen sene dört odalı bir ev, piyasada bir buçuk milyon civarıydı. TOKİ'den yarı yarıya aldım" dedi.ÜSKÜDAR Kirazlıtepe TOKİ Konutları'ndan ev sahibi olan Mehmet Karagüzel de "58 yaşındayım. Kamu görevinden emekliyim. Evlerimiz kentsel dönüşüme girdi ve TOKİ vasıtasıyla yapıldı. Yatay mimari ile mahalle kültürü korunarak yapıldı. Site görünümlü mahalleler burası. Otoparklarımız var, parkalarımız var, sosyal donatı alanlarımız var. Gelenek ve modernite iç içe. Evlerimiz mümkün olan en kısa sürede yapıldı ve bize teslim edildi. Buralarda gece kondular vardı. Evler depreme dayanıksızdı. Kentsel dönüşüme girilmesiyle birlikte hem evler daha güvenli hale geldi ve konutlarımızın değeri arttı. Bu projede bir devlet garantisi vardı. Bu yönüyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.