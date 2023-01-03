6 milyon hayvandan yüzde 25’i çiplendi

Evcil hayvanlara çip uygulamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla süre dolarken, toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kayıt altına alındı. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, Türkiye'de sahipli kedi-köpek sayısının ortalama 6 milyon olduğunu ve sadece yüzde 25'inin kimliklendirildiğini söyledi.



'5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' gereği 31 Aralık 2022 tarihine kadar evcil hayvanlarına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira ceza uygulanacak. 1 Ocak 2021'den itibaren 2 yıllık süreçte 855 bin 105 kedi, 574 bin 240 köpek ve 25 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirildi. Ayrıca çip ve pasaport temininde yaşanan sorunlar nedeniyle kayıt altına alınamayan 552 bin 127 hayvan sahibinden de beyanname alındı. Beyanname verenler, devam eden süreçte cezai işlem uygulanmadan hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. Yine sokaktan sahiplenilen hayvanlar da ceza uygulanmadan çiplenecek.



'6 MİLYON EV HAYVANI VAR'



Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, Türkiye'de sahipli kedi- köpek sayısının ortalama 6 milyon olduğunu, sadece yüzde 25'inin kimliklendirildiğini söyledi. Yıldırım, "Ankara'da yaklaşık 100 bin kedi, 50 bin de köpek kimliklendirilmiş durumda. Son dönemde mikroçip ve pasaport sağlayamadığımız için sadece özel kliniklerde 50 bin beyanname aldık. Bakanlığın aldığı beyannameler dışında 50 bin hayvansever mikroçip taktıramadı, beyanname bıraktı. Türkiye'de 6 milyon civarında sahipli kedi, köpek olduğu tahmin ediliyor. Şu anda 1,5 milyon hayvan kimliklendirildi. Yani mevcut sahipli kedi, köpeğin yaklaşık yüzde 25'i kimliklendirilmiş durumda. Beyanname verenlerin sayısı ile bu rakam belki yüzde 30'lara çıkar, yüzde 60-70'lik kısım halen daha kimliklendirilmemiş olacak" diye konuştu.



'SOKAĞA TERK EDİLMELER ASIL ŞİMDİ BAŞLAYACAK'



Yıldırım, süreçle birlikte kimliklendirme yapmayan hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerini ceza korkusu ile sokağa terk etmeye başladığına dikkat çekerek, "Kimliklendirmenin son tarihinde de beyannameden haberi olmayan hayvanseverlerin 'Cezai işleme maruz kalacağım' korkusu ile hayvanlarını sokağa bıraktığı birçok meslektaşımız tarafından bize iletildi, cins hayvanların sokaklarda olduğu bilgisi bize ulaştı hatta 'Pet hayvanları kayıt altına alınıyor, vergi alınacak' korkusu ile de hayvanlar sokağa bırakılıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok, bu korkuda olmasınlar. Bazı kişiler de sorumluluğu almaktan kaçındıkları için hayvanlarını sokağa bıraktı. 'Sokaktaki hayvan popülasyonu azalsın' diye başlayan bu süreç bir nebze de olsa sokak hayvanlarının artışına neden oldu. Bir rakam veremiyoruz; ama asıl 31 Aralık'tan sonra beyanname de vermeyen hayvan sahipleri hayvanlarını sokağa bırakacağını düşündüğümüz için asıl terk edilmedeki artış bugünden sonra başlayacak" dedi.



'AF GETİRİLMELİ'



Yıldırım, sokağa terk edilmelerin önüne geçilmesi için sürenin uzatılması gerektiğini kaydederek, "Terk edilmelerin önlenmesi için bir affa, süre uzatılmasına ihtiyaç var. Şu anda yüzde 30'larda olan bu rakamları bir af ile 6 aylık bir süre uzatılması ile yüzde 80'e çekebiliriz. Birçok hayvanseverin beyanname vereceğinden de haberi yoktu, özel kliniklere de beyanname verileceği son 3 günde söylendi. Bu sürede çip taktırmak için gidip çipini taktırmayan vatandaşların dolayısıyla beyannameden de haberi yoktu. Süre uzatımı kimliklendirilen hayvan sayısını arttıracak, sokağa bırakılmaları azaltacaktır. Kanun belediyelerin sokak hayvanlarını çiplendirmesini öngörüyordu; fakat belediyeler bu işlemi yapmadı, yapamadı. Bundan sonra sokaktan hayvan sahiplenmek isteyen kişiler, hayvanlarını belediye barınaklarına götürecekler, orada çiplendirilecek, bu şekilde sisteme kaydı yapılacak" diye konuştu.



Yıldırım, özellikle son 2 ay mikroçip ve pasaport temininde sorun yaşadıklarını belirterek, "Bütün Türkiye'de bu problem yaşandı. Halen de devam ediyor. Ne zaman çözülecek bilinmiyor. Ne zaman istediğimiz sayıda mikroçip ve pasaport gelecek o da belli değil. Herhalde beyanname alınan hayvan sahipleri için bir süre sınırı olmayacaktır. Hiçbir sorun yaşamadan her meslektaşımızın mikroçip ve pasaport talebini karşılayana kadar bu sürenin sürmesini bekliyoruz" dedi.