Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 6 milyon istihdam için yol haritası hazır
Giriş Tarihi: 22.4.2023

6 milyon istihdam için yol haritası hazır

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
6 milyon istihdam için yol haritası hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar 6 milyon istihdam yaratılacağını duyururken, milyonlarca gencin nitelikli eleman olarak işgücü piyasasına girmesi sağlanacak. Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm sektörü başta olmak üzere her gencin özelliklerine uygun iş sağlanacak. Gençlerin özellikleri, meslekleri, isteklerine en uygun işe yerleştirilmeleri, işe uyumlarının sağlanmaları öncelikli olacak.

İSTİHDAM GARANTİLİ KURS
Geçen yılın sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 sonunda 38 milyona yükseltilecek. İstihdam garantili mesleki eğitim kursları artırılacak. Kırsaldaki gençlerin de daha kolay ve hızlı iş sahibi olması için ilçe bazında programlar düzenlenecek. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı artırılacak. İşgücü yetiştirme kursunu bitirenlerin yüzde 50'si iş sahibi olacak. İstihdam izleme araştırmaları yapılacak. Meslek lisesi, yüksekokulu mezunlarının işe yerleştirme oranı yükselecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
6 milyon istihdam için yol haritası hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA