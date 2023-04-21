6 milyon istihdam için yol haritası hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar 6 milyon istihdam yaratılacağını duyururken, milyonlarca gencin nitelikli eleman olarak işgücü piyasasına girmesi sağlanacak. Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm sektörü başta olmak üzere her gencin özelliklerine uygun iş sağlanacak. Gençlerin özellikleri, meslekleri, isteklerine en uygun işe yerleştirilmeleri, işe uyumlarının sağlanmaları öncelikli olacak.Geçen yılın sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 sonunda 38 milyona yükseltilecek. İstihdam garantili mesleki eğitim kursları artırılacak. Kırsaldaki gençlerin de daha kolay ve hızlı iş sahibi olması için ilçe bazında programlar düzenlenecek. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı artırılacak. İşgücü yetiştirme kursunu bitirenlerin yüzde 50'si iş sahibi olacak. İstihdam izleme araştırmaları yapılacak. Meslek lisesi, yüksekokulu mezunlarının işe yerleştirme oranı yükselecek.