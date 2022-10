6 milyon lira! Savunma ve otomotiv sektörlerine destek

KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın yeni çağrısı ile savunma ve otomotiv sektörlerine dönük projeler 6 milyon liraya kadar desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile birlikte ASELSAN'ı KOBİ'lerle buluşturduklarını söyleyerek, "Her bir üreticimiz, potansiyel savunma sanayisi oyuncusu. Gelin bize başvurun, KOSGEB'i takip edin. Yeter ki daha katma değerli, teknolojik, netice alıcı işlere birlikte imza atabilelim" dedi.



ASELSAN ve KOSGEB, savunma ve elektrikli/hibrit otomotiv sanayisinin ihtiyaçlarını milli teknolojilerle karşılayacak bir iş birliğine gitti. KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın yeni çağrısı ile bu iki sektöre dönük projeler 6 milyon liraya kadar desteklenecek.

Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılış gününde 'ASELSAN Millileştirme Çalışmaları ve KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Töreni' düzenledi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt katıldı.



'YERLİLİK ORANI YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'E ÇIKTI'



Törende, KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın yeni çağrısının lansmanı yapıldı. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin savunma sanayisinde destan yazdığını ifade ederek, "Dünya medyasını açtığınızda Türkiye ile ilgili bir haberin yer almadığı bir gün neredeyse yok. 2004 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken bir karar aldı. 'Platform seviyesinde ihtiyacımız olan bir ürünü kendimiz yapamıyorsak bundan sonra yurt dışından almayacağız' dedi. 2004'te alınan stratejik karardan sonra Türkiye, savunma sanayisinde kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Yüzde 20'lerde olan yerlilik oranları yüzde 80'lere çıkarmayı başardı" dedi.



'ABİLERLE KÜÇÜKLERİ BULUŞTURDUK'



Savunma sanayisinin büyük firmaları ile KOBİ'lerin birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirten Varank, "Savunma sanayisinde 'abi' diyebileceğimiz büyük firmalarımız var; ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi. Bu firmalarımızın yollarına devam ederken rekabetçi olabilmelerinin yolu da küçüklerle, yani KOBİ'lerle çalışmaktan geçiyor. KOSGEB ile beraber oturduk dedik ki 'bu üretici firmalarımıza, abilerimize tedarikçiler oluşturmamız lazım.' ASELSAN ile KOBİ'leri bir araya getirdik. ASELSAN'ın ihtiyacı olduğu ürünleri hem geliştirip yani Ar-Ge'sini de yapıp üretimini yapacak şekilde KOBİ'lerimize destek olmaya başladık" diye konuştu.



'FİRMALARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak firmaları desteklemeye devam edeceklerini bildiren Varank, "Türkiye'de daha önce savunma sanayisinde hiç iş yapmamış KOBİ'lerimizin ASELSAN'a üretim yaptıklarına şahit oluyoruz. Firmalarımıza buradan bir çağrı yapalım. Savunma sanayisi, gözbebeği alanlarımızdan bir tanesi. Her bir üreticimiz, potansiyel savunma sanayisi oyuncusu. Gelin bize başvurun, KOSGEB'i takip edin. Yeter ki daha katma değerli, teknolojik, netice alıcı işlere birlikte imza atabilelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOSGEB ile birlikte firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Büyük oyuncuların ihtiyaçlarını giderme noktasında onlara her zaman yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.



'90 MİLLİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNÜ SERGİLİYORUZ'



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, kuruluş misyonları doğrultusunda yerli ve mili ürün ve alt sistem geliştirdiklerini kaydederek, katılım sağladıkları fuarda alt yüklenicilerin, yani KOBİ'lerin ürünlerine de yer verdiklerini söyledi. SAHA EXPO'da 90 millileştirilmiş ürünü sergilediklerini anlatan Görgün, KOBİ'lerle iş birliğini bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerini belirtti. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, geçen yıldan bu yana tedarikçi geliştirme çalışmaları yürüttüklerini anlatarak, bu kapsamda büyük firmalara KOBİ'lerin daha hızlı erişmesini amaçladıklarını söyledi. ASELSAN'ın gücünü KOBİ'lere yaymak istediklerini belirten Kurt, milli teknoloji hamlesinin destekçisi olan bütün savunma sanayisi firmalarının yanında olacaklarını bildirdi.



ÇAĞRININ AMACI



'Savunma ve Elektrikli/Hibrit Otomotiv Sanayi İhtiyaçlarının Millileştirilmesi Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi' başlıklı çağrı, ASELSAN'ın millileştirme çalışmaları kapsamında hazırlandı. KOSGEB'in yeni çağrısı, iki ayaktan oluşuyor. Çağrının savunma sanayisi alt başlığında milli teknolojiler ile dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenirken, otomotiv ayağında elektrikli/hibrit araçların sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin arttırılması ve elektrikli araçlar için batarya yatırımı amaçlanıyor.



ÜST LİMİT 6 MİLYON



Yeni çağrıya, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler başvurabilecek. İşletmeler için son başvuru tarihi, 7 Aralık 2022 olarak belirlendi. 6 milyon üst limitli desteğin 3 milyon 150 bin liralık kısmı geri ödemesiz, 2 milyon 850 bin liralık bölümü geri ödemeli olarak tasarlandı. İşletmeler, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım, hizmet alımı, nitelikli personel, sınai mülkiyet hakları, test, analiz ve belgelendirme başlıklarında destekten yararlanabilecek. Yeni çağrının tanıtımının yapılmasının ardından ASELSAN ve KOSGEB iş birliği ile daha önce hayata geçen 'Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi' çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 13 işletmeye plaket ve döviz verildi.