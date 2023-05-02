6 milyon stoku ABD’de eritecekler

Türk tekstil sektörü pandemi ile başlayan enflasyonla devam eden süreç nedeniyle uzun zamandır zor bir dönemden geçiyor. Stokta ürünleri artan sektör yeni pazar arayışını hızlandırdı. Bu kapsamda Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD), tekstilin her alanında üretim yapan 25 firmanın ortaklığıyla, ABD'de Arı Dış Ticaret A.Ş. (AREX) adını verdikleri sektörel bir dış ticaret şirketi kurdu. AREX ile tekstilciler ellerinde kalan 6 milyon adet stok ürün ile 500 bin ton kumaşı ABD'ye hızlıca gönderecek.Tekstilde ürünlerin ortalama yüzde 5'inin stokta kaldığı bilgisini veren TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, bu oranın pandemi ve resesyonla birlikte yüzde 10'lara çıktığını kaydetti. Sektörün uzun zamandır stok mallar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini Aydın, bu sorunun çözümü için formül arayışlarını hızlandırdıklarını söyledi. Bu kapsamda ABD'ye yoğunlaştıklarını anlatan Aydın, "Orada AREX adını verdiğimiz sektörel bir dış ticaret firması kurduk. Aralık 2022'de lisans hakkı aldık. AREX ile Türkiye'de stoklarımızda olan 500 ton kumaş ve 6 milyon adet parça ürünü ABD'ye ihraç edeceğiz. Hem stoklarımızı eriteceğiz hem de içerideki ticari sirkülasyonu hızlandıracağız. AREX ile tekstil ihracatına ilk etapta 500 milyon dolarlık ilave katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'de stok parça tekstil ürününün ortalama fiyatının 1 dolar olduğu bilgisini veren Aydın, bunu ABD'ye ortalama 2.5-3 dolardan satabileceklerini, böylece gelirlerin katlanacağını kaydetti.İhracatçıların KDV alacaklarının devletten tahsilinin 3-4 ayı bulabildiğini aktaran Aydın, "Mahsupları uzun sürüyor. Bu zamanın kısalması için de banka teminatı gerekiyor. Bu da zahmetli oluyor. Ancak devlet sektörel dış ticaret şirketlerini destekliyor. Sektöre dış ticaret şirketleri ile ihracatçılar 15 günde KDV alacaklarını alabiliyor. AREX eldeki stok malları eritirken KDV alacaklarını da hızlandırıyor" dedi.