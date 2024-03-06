6 Şubat fırsatçıları Hazine RADAR’ında

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası fahiş fiyat artışı gerçekleştiren 16 bin 839 mükellefi analize tabi tuttu. Bakanlıkça, fahiş fiyat artışı yapılan mal ve hizmet grupları da belirlendi. İncelemeler sonucu, fahiş fiyat artışı yapmış olabilecek kişi ve kurumlar tespit edildi. Ayrıca depremlerden sonra gayrimenkul satışlarında fahiş fiyat artışı gerçekleştirmiş olanlar hakkında, iletilen şikâyetler ve ilan siteleri üzerinden analiz çalışmaları yapıldı. 16 bin 839 mükellef analize tabi tutuldu ve 227 mükellef gereği için ilgili birimlere bildirildi.