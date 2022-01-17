60 bin hastaya 1.153.114 sağlık hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında, 22 personel, 6 araç ve 1973 hasta sayısı ile çalışmalarına başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, bugün 143 personel, 46 araç ve 25 ambulansla bir sağlık ordusuna dönüştü. Aktif hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2010 yılında 1973 hastaya verilen 28 bin 703 sağlık hizmeti, 2021 yılında 8500 hastaya ve 131 bin 276 hizmete çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetinden yüzde 33.75 ile en fazla yararlananlar 75-84 yaş grubu oldu. Hizmet alanların yüzde 20.63'ünü 85-94 yaş grubu, yüzde 19.31'ini 65-74 yaş grubu ve yüzde 11.56'sını ise 55-64 yaş grubu oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi Hizmeti, pandeminin etkilerini ağır hissettirdiği 2020 yılı ile 2021 yılında da yoğun tempo ile çalışmaya devam etti. 2021 yılında 12.046 doktor muayenesi, 3.548 FTR uzman ziyareti, 22.736 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 50.012 hemşirelik hizmeti, 36.114 bakım ve refakat hizmeti, 1.335 sosyal inceleme ve 3.556 psikolojik destek hizmeti verildi. 1.929 hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, 150'si şehir dışı olmak üzere toplam 30.831 hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Fırsat buldukça evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Ben tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveriyle çalışan sağlık ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.