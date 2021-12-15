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Giriş Tarihi: 16.12.2021

60 yıllık deneyımı dıjıtale taşıdı

60 yıllık deneyımı dıjıtale taşıdı
1961'DE Trabzon'da kurulan Şenol Grup 60 yılı aşan deneyimini dijital platforma taşıdı. Yeni nesil bir altyapı ile orjinalbu. com yatırımını hayata geçiren grup, bu alanda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslarası birçok firmanın bayiliklerini yapan şirket beyaz eşya ve mobilya gibi alanlardaki deneyimini spor ürünlerinde pekiştirmeyi planlıyor. Vizyonlarının Türkiye'nin 81 iline yüksek kaliteli ürünleri, uygun fiyatlı olarak sunmak olduğunu belirten şirket yetkilileri, "E-ticaret yatırımları çok önemli. Türkiye olarak bu alanda güçlü bir ülkeyiz. Buradan aldığımız enerji ile yeni nesil dijital yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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60 yıllık deneyımı dıjıtale taşıdı
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