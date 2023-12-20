600 bin gizlenmiş araç stoklardan ortaya çıktı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında aldıkları tedbirlerle fiyatları aşağıya çektikleri gibi stokçulara da büyük darbe vurduklarını söyledi. Bolat, "Stoklarda bulunan 600 bin gizlenmiş araç birden ortaya çıktı ve piyasa büyük ölçüde düzeldi" dedi. Emlak sektöründe de denetimlere devam ettiklerini anlatan Bolat, "Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanıyor" diye konuştu. Bolat, bu yıl otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerle toplam 567 milyon lira ceza kesildiğini söyledi. ANKARA