Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 600 bin gizlenmiş araç stoklardan ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.12.2023

600 bin gizlenmiş araç stoklardan ortaya çıktı

600 bin gizlenmiş araç stoklardan ortaya çıktı
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında aldıkları tedbirlerle fiyatları aşağıya çektikleri gibi stokçulara da büyük darbe vurduklarını söyledi. Bolat, "Stoklarda bulunan 600 bin gizlenmiş araç birden ortaya çıktı ve piyasa büyük ölçüde düzeldi" dedi. Emlak sektöründe de denetimlere devam ettiklerini anlatan Bolat, "Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanıyor" diye konuştu. Bolat, bu yıl otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerle toplam 567 milyon lira ceza kesildiğini söyledi. ANKARA
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
600 bin gizlenmiş araç stoklardan ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA