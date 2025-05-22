600 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor

KAMUDA yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışını belirleyecek 2025 Yıl ıKamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş, hükümetin ilk zam teklfiini mayıs ayı bitmeden sunmasını istiyor. Sendikalar ortak hazırladığı zam teklifi taslağı, 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilmişti. Görüşmeler 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ev sahipliğinde yapıldı. Henüz hükümetten mali teklif gelmedi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazarlık sürecinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "600 bin işçi, aileleriyle birlikte 2-3 milyon kişi bu süreci yakından takip ediyor" dedi. Günlük brüt taban ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması, 2025'in ilk altı ayında yüzde 50, ikinci altı ayında yüzde 25 artış, tüm zamların üzerine yüzde 10 refah payı eklenmesi isteniyor.