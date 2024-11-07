650 milyar euroluk sermaye Almanya’dan kaçtı

ABD'de Donald Trump'ın yeniden seçildiğini gösteren sonuçlar ekranlardan henüz çekilmemişken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da siyasi kriz patlak verdi. Son dönemde Volkswagen gibi şirketlerin üretimi durdurması gibi haberlerle gündeme gelen Almanya ekonomisinde rekabetçiliğin ve istihdamın gerilemesi siyasi zemini de sarsan boyuta geldi. Bundesbank'ın verilerine göre, aralarında kimya devi BASF SE, otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen AG ve ev aletleri üreticisi Miele & Cie. KG gibi şirketler kaynaklarını ülke dışına kaydırarak 2010'dan beri 650 milyar eurodan (700 milyar dolar) fazla net sermaye çıkışına yol açtı. Bu sermaye çıkışlarının yaklaşık yüzde 40'ı Olaf Scholz'un liderlik ettiği koalisyon döneminde gerçekleşti. Öte yandan Almanya'da sanayi üretimi de , otomotiv sektöründeki zayıflığın etkisiyle eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.5 geriledi.